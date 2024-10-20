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«Оренбург» — «Крылья Советов»: Иван Сергеев вывел гостей вперёд на 11-й минуте матча

«Оренбург» — «Крылья Советов»: Иван Сергеев вывел гостей вперёд на 11-й минуте матча
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2    
Удаления: нет / Костанца – 68'

На 11-й минуте матча нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев вывел свою команду вперёд.

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков в 11 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 11 очков и находятся на 13-й строчке.

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