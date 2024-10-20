ЖФК «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 23-го тура Суперлиги

Завершился матч 23-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на «Стадионе академии ФК «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Матч закончился победой гостей со счётом 3:0.
На 28-й минуте счёт во встрече открыла нападающая московской команды Кристина Черкасова. На 63-й минуте полузащитница Марина Фёдорова укрепила преимущество красно-белых. На 77-й минуте нападающая Наталья Машина довела счёт до разгромного.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Краснодар» заработал 24 очка в 22 встречах и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 59 очков за 21 игру.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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