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ЖФК «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 23-го тура Суперлиги

ЖФК «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 23-го тура Суперлиги
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Завершился матч 23-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на «Стадионе академии ФК «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Матч закончился победой гостей со счётом 3:0.

Россия - Суперлига (ж) . 23-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак (ж)
Москва
0:1 Черкасова – 28'     0:2 Фёдорова – 63'     0:3 Машина – 77'    

На 28-й минуте счёт во встрече открыла нападающая московской команды Кристина Черкасова. На 63-й минуте полузащитница Марина Фёдорова укрепила преимущество красно-белых. На 77-й минуте нападающая Наталья Машина довела счёт до разгромного.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Краснодар» заработал 24 очка в 22 встречах и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 59 очков за 21 игру.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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