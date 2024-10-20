Непомнящий: поражение «Локомотива» не аномалия, с «Химками» не играли на своём уровне

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» проиграл «Химкам» со счётом 0:2.

«Я смотрел матч «Химок», могу сказать, что «Локомотив» проиграл по делу. Команда не сыграла на своём уровне, а «Химки» использовали те небольшие моменты, которые случились. Бакаев забил дважды, один гол тем более с правой ноги. Футбол такая штука, если соперник не играет на своём уровне, должен быть наказан.

Поражение «Локо» не аномалия. Так бывает. Обычно говорят, что это связано с перерывом на сборные. Не всем удаётся эту паузу грамотно заполнить», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме Непомнящий: у ЦСКА при Николиче позитивное направление — есть шансы на призовые места

Самые титулованные футбольные клубы России: