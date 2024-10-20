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Андрей Канчельскис: «Спартак» проиграл свою борьбу за чемпионство

Андрей Канчельскис: «Спартак» проиграл свою борьбу за чемпионство
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что московский «Спартак» проиграл свою борьбу за чемпионство в РПЛ.

«Спартак» как всегда — две игры выиграет, потом провал и все виноваты. Они проиграли свою борьбу за чемпионство. В этом году будут бороться за четвёртое-пятое место. Это их уровень сейчас. Надо задать вопрос руководству, что с командой. Только они могут ответить на вопрос. Но «Спартак» ничего конкретного никогда не говорит: то виноваты судьи, то ещё кто-то. Все виноваты, но не они», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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