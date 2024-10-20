«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место в турнирной таблице Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ярославский «Шинник» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Балтика» одержала победу со счётом 3:1.

На шестой минуте нападающий «Балтики» Виталий Лисакович открыл счёт. Спустя пять минут увеличил преимущество гостей снова Лисакович, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного на 34-й минуте полузащитник Илья Петров. Один мяч хозяев на 61-й минуте отыграл защитник Артемий Косогоров.

После 15 сыгранных матчей «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. «Шинник» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 14 очков.