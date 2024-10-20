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«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место в турнирной таблице Первой лиги

«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место в турнирной таблице Первой лиги
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Завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ярославский «Шинник» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Балтика» одержала победу со счётом 3:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 6'     0:2 Лисакович – 11'     0:3 Петров – 34'     1:3 Косогоров – 61'    

На шестой минуте нападающий «Балтики» Виталий Лисакович открыл счёт. Спустя пять минут увеличил преимущество гостей снова Лисакович, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного на 34-й минуте полузащитник Илья Петров. Один мяч хозяев на 61-й минуте отыграл защитник Артемий Косогоров.

После 15 сыгранных матчей «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. «Шинник» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 14 очков.

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Турнирная таблица Первой лиги
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