«Оренбург» — «Крылья Советов»: самарский клуб удвоил преимущество в счёте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11' 0:2 Печенин – 31' 1:2 Марин – 72'
Удаления: нет / Костанца – 68'
Кирилл Печенин на 31-й минуте удвоил преимущество самарского клуба.
На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков в 11 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 11 очков и находятся на 13-й строчке.
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