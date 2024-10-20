«Оренбург» — «Крылья Советов»: самарцы остались в меньшинстве и пропустили с пенальти

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу гостей.
На 68-й минуте самарцы из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч.
На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков в 11 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 11 очков и находятся на 13-й строчке.
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