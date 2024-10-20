Главный тренер мадридского «Атлетико» отреагировал на смягчение санкций в отношении клуба

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Пабло Симеоне прокомментировал решение Апелляционного комитета сократить количество закрытых матчей с трёх до одного после инцидента на мадридском дерби.

«Если они так решили [сократить санкции до одного матча], то это лучшее, что можно было решить. Мы концентрируемся на матче. Приедет соперник, который провёл хорошие игры и очень хорошо соревнуется. Завтра нам придётся это сделать. довести матч до такого уровня, где мы считаем, что сможем навязать борьбу», — приводит слова Симеоне Relevo.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Атлетико» приняло решение не продавать билеты для фанатов на следующие пять игр на выезде из-за санкций в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Спустя день после этого заявления Апелляционный комитет сократил количество закрытых матчей с трёх до одного. Санкции по отношению к клубу были приняты после инцидента с фанатами клуба, которые скандировали оскорбительные кричалки во время матча 8-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:1).