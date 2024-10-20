«20 лет как один миг». Игорь Акинфеев — о капитанской повязке в ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость о том, что 20 лет назад он впервые надел капитанскую повязку красно-синих.

«20 лет как один миг», — написал Акинфеев в телеграм‑канале.

Игорь Акинфеев 20 октября 2004 года принял капитанскую повязку из рук Сергея Семака на 72‑й минуте матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси». На тот момент голкиперу было 18 лет и 195 дней. Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. Вместе с армейцами он завоевал шесть чемпионских титулов, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.