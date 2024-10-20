Червиченко: Станкович постоянно чудит с составом, а Барко занимается самолюбованием

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром» (0:3), а также высказался о работе главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Станкович постоянно чудит с составом. Один раз за 12 туров то ли он угадал, то ли Семак ещё хуже определил свой состав. «Спартак» смотрелся лучше «Зенита». Все остальные матчи вообще ни о чём. Команда просто бежит и за счёт какого-то нечеловеческого фарта и помощи судей набирает очки. Если бы не Одоевский, который сделал подарок при 1:0 в матче с «Ростовом», я не уверен, что «Спартак» бы выиграл. Возможно, и тот матч «Спартак» не смог бы свести к победе.

Недолго музыка играла. Посмотрите на составы: у «Краснодара» выходят здоровые и фактурные ребята, а у «Спартака» два коробка — Угальде и Маркиньос. Ну что это? Они в пупок дышат половине состава «Краснодара». Как они собираются противостоять им? По вчерашней игре я понял, что нет ни одного футболиста в составе «Спартака», который бы подошёл «Краснодару». У «Спартака» на поле был лучшим Мартинс. Это говорит о том, что там совсем уныло. Мартинс довольно-таки средний игрок. По отдаче к футболистам «Спартака» нет вопросов, но как-то всё не собрано в единый механизм. Кто в лес, кто по дрова.

Барко поют не дифирамбы, а симфонии. А что он делает на поле? Он забивает только с пенальти. У него главная задача — как во дворе обвести двоих-троих, чтобы порадовать девочек у забора. Вчера не отдал ни одной острой передачи. Занимается только самолюбованием и дриблингом на поле. С этими финтами ему место в цирке или каком-нибудь шоу, но не во время топ-игры», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.