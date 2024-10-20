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«Ощущение, что это было в другой жизни». Губерниев — о победе «Рубина» над «Барселоной»

«Ощущение, что это было в другой жизни». Губерниев — о победе «Рубина» над «Барселоной»
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу казанского «Рубина» над каталонской «Барселоной» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
20 октября 2009, вторник. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань, Россия
0:1 Рязанцев – 2'     1:1 Ибрагимович – 48'     1:2 Карадениз – 73'    

«Нам рано жить воспоминаниями. Обыграли — и молодцы! У нас было довольно много ярких побед, хотя сейчас ощущение, что это было в другой жизни. Знаю историю, когда человек поставил квартиру на «Барселону», чтобы на вырученные деньги сделать ремонт. Но в итоге выиграл «Рубин», а человек потерял квартиру», — приводит слова Губерниева Metaratings.

За «Рубин» забили мячи полузащитники Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз, за «Барселону» отличился нападающий Златан Ибрагимович.

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