«Ощущение, что это было в другой жизни». Губерниев — о победе «Рубина» над «Барселоной»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу казанского «Рубина» над каталонской «Барселоной» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

«Нам рано жить воспоминаниями. Обыграли — и молодцы! У нас было довольно много ярких побед, хотя сейчас ощущение, что это было в другой жизни. Знаю историю, когда человек поставил квартиру на «Барселону», чтобы на вырученные деньги сделать ремонт. Но в итоге выиграл «Рубин», а человек потерял квартиру», — приводит слова Губерниева Metaratings.

За «Рубин» забили мячи полузащитники Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз, за «Барселону» отличился нападающий Златан Ибрагимович.