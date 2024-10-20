Осинькин рассказал, как решение губернатора о его будущем повлияло на «Крылья»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что с команды спало напряжение после решения самарского губернатора Вячеслава Федорищева. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Осинькина на посту рулевого клуба может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.

«Работали в обычном режиме [во время международного перерыва]. Понятно, что напряжение, которое было, уже не давит на команду. Мы и раньше работали в ту же силу, с такими же мыслями и идеями», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».