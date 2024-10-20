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Глушаков: «Химкам» давно пора было играть от обороны, но неожиданный результат от «Локо»

Глушаков: «Химкам» давно пора было играть от обороны, но неожиданный результат от «Локо»
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Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на победу подмосковной команды в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Химки» молодцы! Одержали долгожданную победу после стольких поражений. Не надо, чтобы у «Локомотива» было шапкозакидательское настроение. Ребята выигрывали в Кубке, в чемпионате. «Химки» просто правильно сыграли — от обороны. Им давно пора было играть от обороны, тогда было бы больше положительных результатов.

Если брать объективно, то по подбору футболистов и бюджету «Локомотив» сильнее и многие другие команды тоже. Неожиданный результат, но «Химки» молодцы, что выиграли. Им нельзя терять очки, внизу таблицы плотная борьба. Будет интересная концовка», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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