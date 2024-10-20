Глушаков: «Химкам» давно пора было играть от обороны, но неожиданный результат от «Локо»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на победу подмосковной команды в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0).

«Химки» молодцы! Одержали долгожданную победу после стольких поражений. Не надо, чтобы у «Локомотива» было шапкозакидательское настроение. Ребята выигрывали в Кубке, в чемпионате. «Химки» просто правильно сыграли — от обороны. Им давно пора было играть от обороны, тогда было бы больше положительных результатов.

Если брать объективно, то по подбору футболистов и бюджету «Локомотив» сильнее и многие другие команды тоже. Неожиданный результат, но «Химки» молодцы, что выиграли. Им нельзя терять очки, внизу таблицы плотная борьба. Будет интересная концовка», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.