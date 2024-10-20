«Гавр» разгромно проиграл «Лиону» в Лиге 1, Кузяев вышел на поле на 66-й минуте

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Осеан» в Гавре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абдделатифом Херраджи. «Лион» одержал победу со счётом 4:0.

В составе гостей забитыми мячами отметились Абнер, Малик Фофана, Александр Ляказетт и Мохамед Саид Бенрахма.

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев не попал в стартовый состав команды. Он появился на поле на 66-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Гавр» после восьми сыгранных матчей занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав шесть очков. «Лион» после аналогичного количества игр располагается на седьмой строчке, заработав 13 очков.