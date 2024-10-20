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«Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

«Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 20 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Фамейе, Мукба.

«Динамо» Москва: Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

После 11 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 20 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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