Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» уверенно обыграла «Венецию» в матче 8-го тура Серии А

«Аталанта» уверенно обыграла «Венецию» в матче 8-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Венеция» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. «Аталанта» одержала победу в матче со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Пашалич – 7'     0:2 Ретеги – 47'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, которому ассистировал нападающий Матео Ретеги. На 47-й минуте отличился уже сам Ретеги.

После этого матча «Аталанта» набрала 13 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают шестое место в турнирной таблице Серии А. «Венеция», у которой четыре очка, располагается на 20-м, последнем месте.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Милан» в меньшинстве обыграл «Удинезе» в матче 8-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android