«Аталанта» уверенно обыграла «Венецию» в матче 8-го тура Серии А
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Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Венеция» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. «Аталанта» одержала победу в матче со счётом 2:0.
Италия — Серия А . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Пашалич – 7' 0:2 Ретеги – 47'
На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, которому ассистировал нападающий Матео Ретеги. На 47-й минуте отличился уже сам Ретеги.
После этого матча «Аталанта» набрала 13 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают шестое место в турнирной таблице Серии А. «Венеция», у которой четыре очка, располагается на 20-м, последнем месте.
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