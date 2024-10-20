«Манчестер Сити» вырвал победу у «Вулверхэмптона» в конце матча 8-го тура АПЛ
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Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Странн Ларсен – 7' 1:1 Гвардиол – 33' 1:2 Стоунз – 90+5'
На седьмой минуте нападающий «Вулверхэмптона» Йёрген Странн Ларсен открыл счёт. Ответный мяч гостей на 33-й минуте забил защитник Йошко Гвардиол. Победный мяч «Манчестер Сити» на 90+5-й минуте оформил Джон Стоунз.
После восьми сыгранных матчей «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав одно очко. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 20 очков.
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