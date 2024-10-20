Червиченко: видимо, молодые ребята «Локомотива» улетели в космос

Футбольный эксперт Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Локомотива» от «Химок» со счётом 0:2 в матче 12-го тура РПЛ.

«У «Локомотива» довольно много молодых ребят. Они определяют игру. Видимо, улетели в космос. Это хорошо, что вовремя упали на землю и жопой ударились. Наверное, вернутся в сознание. А то, видимо, сильно поверили в себя, что будут бороться за золото. На звездняке вышли обыграть аутсайдера. «Химки» два им напихали и пошли.

Поражение «Локомотива» от «Химок» должно их взбодрить. Не такие вальяжные выйдут на матч с «Зенитом». Было видно, что «Локомотив» играл будто счёт в их пользу. Но на табло было 0:0. Так бывает. Аутсайдер ловит свой шанс, а потом на кураже может сделать всё что угодно. «Химки» так и поступили. Не забываем, что в «Химках» большое количество опытных игроков. Наверное, молодые игроки «Локомотива» недооценили этот момент», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.