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Червиченко: видимо, молодые ребята «Локомотива» улетели в космос

Червиченко: видимо, молодые ребята «Локомотива» улетели в космос
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Футбольный эксперт Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Локомотива» от «Химок» со счётом 0:2 в матче 12-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«У «Локомотива» довольно много молодых ребят. Они определяют игру. Видимо, улетели в космос. Это хорошо, что вовремя упали на землю и жопой ударились. Наверное, вернутся в сознание. А то, видимо, сильно поверили в себя, что будут бороться за золото. На звездняке вышли обыграть аутсайдера. «Химки» два им напихали и пошли.

Поражение «Локомотива» от «Химок» должно их взбодрить. Не такие вальяжные выйдут на матч с «Зенитом». Было видно, что «Локомотив» играл будто счёт в их пользу. Но на табло было 0:0. Так бывает. Аутсайдер ловит свой шанс, а потом на кураже может сделать всё что угодно. «Химки» так и поступили. Не забываем, что в «Химках» большое количество опытных игроков. Наверное, молодые игроки «Локомотива» недооценили этот момент», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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