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Оренбург — Крылья Советов, результат матча 20 октября 2024, счет 2:2, 12-й тур РПЛ

«Крылья Советов» в концовке упустили победу над «Оренбургом» в матче 12-го тура РПЛ
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Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 72'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

В первой половине гости создали себе задел в два мяча благодаря голам Ивана Сергеева и Кирилла Печенина. На 68-й минуте самарцы из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч. В компенсированное время Марин оформил дубль и принёс своей команде ничью.

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали восемь очков в 12 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и находятся на девятой строчке.

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