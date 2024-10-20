«Крылья Советов» в концовке упустили победу над «Оренбургом» в матче 12-го тура РПЛ

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.

В первой половине гости создали себе задел в два мяча благодаря голам Ивана Сергеева и Кирилла Печенина. На 68-й минуте самарцы из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч. В компенсированное время Марин оформил дубль и принёс своей команде ничью.

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали восемь очков в 12 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и находятся на девятой строчке.