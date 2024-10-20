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«Всё вовремя произошло». Вратарь «Краснодара» Агкацев — об уходе Сафонова в «ПСЖ»

«Всё вовремя произошло». Вратарь «Краснодара» Агкацев — об уходе Сафонова в «ПСЖ»
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём прогрессе после ухода Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

— Согласен, что Сафонов вовремя для тебя ушёл из «Краснодара»?
— Наверное, да. Это был тот момент, когда уже должны были произойти какие-то перемены. К тому времени я уже засиделся на скамейке — два полных сезона. Третий сезон подряд на скамейке был бы перебором. Так что да, всё вовремя произошло, — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 2 млн.

После 12 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с «Пари НН». Матч состоится 28 октября, начало — в 18:30 мск.

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