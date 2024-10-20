Валерий Непомнящий объяснил поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Краснодар» (0:3).

«Пересмотрел ночью матч «Спартака» и «Краснодара», там, как и в поражении «Локомотива», ничего случайного нет. Одна команда подготовилась, несмотря на то что игроки уезжали в сборные и поздно оттуда возвращались, а другая — не очень. В своё время я для себя выяснил: если один-два игрока выпадают из игры, это проблема тренера, почему он не увидел, что футболисты не готовы, и ставит их в состав.

Мне кажется, Мусаев, в отличие от Станковича, сам подготовился к игре хорошо и подготовил команду. «Спартаку» эта работа не удалась. Да, голы были вследствие индивидуальных ошибок — один ошибся, второй. Но структура команды: сначала играли хорошо, потом игра пропала или наоборот. Это уже общекомандная проблема, а не отдельных игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.