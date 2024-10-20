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Валерий Непомнящий объяснил поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Валерий Непомнящий объяснил поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Краснодар» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Пересмотрел ночью матч «Спартака» и «Краснодара», там, как и в поражении «Локомотива», ничего случайного нет. Одна команда подготовилась, несмотря на то что игроки уезжали в сборные и поздно оттуда возвращались, а другая — не очень. В своё время я для себя выяснил: если один-два игрока выпадают из игры, это проблема тренера, почему он не увидел, что футболисты не готовы, и ставит их в состав.

Мне кажется, Мусаев, в отличие от Станковича, сам подготовился к игре хорошо и подготовил команду. «Спартаку» эта работа не удалась. Да, голы были вследствие индивидуальных ошибок — один ошибся, второй. Но структура команды: сначала играли хорошо, потом игра пропала или наоборот. Это уже общекомандная проблема, а не отдельных игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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