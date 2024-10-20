Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арис» на выезде обыграл «Этникос», Кокорин вышел на замену на 67-й минуте

Завершился матч 7-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Этникос» и «Арис». Игра проходила на стадионе «Этникос Ахнас» в Ахнасе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иоаннисом Кристодулу (Кипр). «Арис» одержал победу со счётом 2:1.

На 20-й минуте нападающий «Ариса» Михлали Маямбела открыл счёт. Спустя три минуты увеличил преимущество гостей защитник Кажу. Один мяч «Этникоса» на 72-й минуте отыграл форвард Николас Андерегген.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле на 67-й минуте вместо Яла Гомиса.

После семи сыгранных матчей «Этникос» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав пять очков. «Арис» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 17 очков.