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«Арис» на выезде обыграл «Этникос», Кокорин вышел на замену на 67-й минуте

«Арис» на выезде обыграл «Этникос», Кокорин вышел на замену на 67-й минуте
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Завершился матч 7-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Этникос» и «Арис». Игра проходила на стадионе «Этникос Ахнас» в Ахнасе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иоаннисом Кристодулу (Кипр). «Арис» одержал победу со счётом 2:1.

Кипр — Первый дивизион . 7-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Этникос
Ахнас
Окончен
1 : 2
Арис
Лимасол
0:1 Маямбела – 20'     0:2 Кажу – 23'     1:2 Andereggen – 72'    

На 20-й минуте нападающий «Ариса» Михлали Маямбела открыл счёт. Спустя три минуты увеличил преимущество гостей защитник Кажу. Один мяч «Этникоса» на 72-й минуте отыграл форвард Николас Андерегген.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле на 67-й минуте вместо Яла Гомиса.

После семи сыгранных матчей «Этникос» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав пять очков. «Арис» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 17 очков.

Календарь чемпионата Кипра
Турнирная таблица чемпионата Кипра
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