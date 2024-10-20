Непомнящий: как только не хлестали Мусаева, а Станкович — мессия, якобы изменил «Спартак»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

— «Краснодар» до сих пор идёт без поражений, хотя Мусаева критиковали. Его не зря вернули в клуб?

— Такая жизнь. Журналисты и горе-эксперты назначили Станковича мессией, что он сейчас пришёл и изменил «Спартак». Раз — и поражение от «Краснодара». То же самое и с Мусаевым. Как только его не хлестали в начале сезона, когда у команды были ничьи с клубами, которые изначально уступали «Краснодару» в классе. Но всё наладилось, это работа тренера. Нужно иметь терпение, прежде чем бросать в них камни», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.