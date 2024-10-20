Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: как только не хлестали Мусаева, а Станкович — мессия, якобы изменил «Спартак»

Непомнящий: как только не хлестали Мусаева, а Станкович — мессия, якобы изменил «Спартак»
Комментарии

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

— «Краснодар» до сих пор идёт без поражений, хотя Мусаева критиковали. Его не зря вернули в клуб?
— Такая жизнь. Журналисты и горе-эксперты назначили Станковича мессией, что он сейчас пришёл и изменил «Спартак». Раз — и поражение от «Краснодара». То же самое и с Мусаевым. Как только его не хлестали в начале сезона, когда у команды были ничьи с клубами, которые изначально уступали «Краснодару» в классе. Но всё наладилось, это работа тренера. Нужно иметь терпение, прежде чем бросать в них камни», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Главное изменение «Краснодара» в новом сезоне
Главное изменение «Краснодара» в новом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android