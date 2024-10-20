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Червиченко: настала пора «Краснодару» что-то выиграть, чтобы бог вознаградил Галицкого

Червиченко: настала пора «Краснодару» что-то выиграть, чтобы бог вознаградил Галицкого
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о «Краснодаре».

«Очень бы хотелось, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ, чтобы бог как-то вознаградил Галицкого за всё то, что он делает. Мне «Краснодар» очень нравится в этом сезоне. Я и в прошлом сезоне хотел, чтобы они выиграли, а потом и «Динамо». Не от того, что я плохо отношусь к «Зениту». Просто хочется, чтобы люди, которые тоже работают, вкладываются, вознаграждались чемпионством и другими трофеями.

Настала пора «Краснодару» что-то выиграть. Правда, у меня очень большое опасение, потому что я не очень верю в звезду Мусаева. Я верю в него как в специалиста, но не очень верю как в мотиватора, который может быть жёстким с командой, когда у неё наступит звездняк. Нужно хватать игроков за горло железной рукой, трясти всех и заставлять играть на том же уровне, что и был. Мне кажется, что этого Мусаеву не хватает. Мы уже знаем историю, когда «Краснодар» имел большой отрыв и тоже не смог доехать. Очень хочется, чтобы после зимней паузы «Краснодар» выскочил таким же боевитым и слаженным и дошёл до конца», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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