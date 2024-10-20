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Мор — о Слишковиче: не знаю тренеров, которые чего-то добились, выстраивая коммунизм

Мор — о Слишковиче: не знаю тренеров, которые чего-то добились, выстраивая коммунизм
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Экс-футболист Эдуард Мор сомневается, что боснийский специалист Владимир Слишкович будет успешен на посту главного тренера «Оренбурга».

«Слишкович — прекрасный специалист, хороший человек и разбирается в футболе. У него есть все качества, чтобы быть идеальным помощником главного тренера. Как я это вижу. Я хотел бы ошибиться и желаю ему и «Оренбургу» всего хорошего, чтобы у них вместе всё получилось. На чём построены мои опасения? Я не знаю главных тренеров, которые чего‑то добивались, которые были бы так хороши для всех и выстраивали такой коммунизм. Главный тренер должен быть где‑то жёстким. А он мягкий и старается быть для всех хорошим, как мне кажется, это качество для главного тренера не очень хорошее», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После 12 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича встретятся с казанским «Рубином». Матч состоится 27 октября, начало — в 12:00 мск.

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