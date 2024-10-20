«Оренбург» отыгрался с 0:2 и продлил серию Слишковича без поражений в РПЛ до восьми матчей

«Оренбург» вырвал ничью в концовке матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Таким образом, «Оренбург» продлил серию нового главного тренера своей команды Владимира Слишковича без поражений в РПЛ до восьми матчей.

В прошлом сезоне Слишкович работал в «Спартаке». Под его руководством команда сыграла семь матчей, в которых одержала четыре победы и три раза сыграла вничью.

В первой половине гости создали себе задел в два мяча благодаря голам Ивана Сергеева и Кирилла Печенина. На 68-й минуте самарцы из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч. В компенсированное время Марин оформил дубль и принёс своей команде ничью.