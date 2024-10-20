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«Оренбург» отыгрался с 0:2 и продлил серию Слишковича без поражений в РПЛ до восьми матчей

«Оренбург» отыгрался с 0:2 и продлил серию Слишковича без поражений в РПЛ до восьми матчей
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«Оренбург» вырвал ничью в концовке матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Таким образом, «Оренбург» продлил серию нового главного тренера своей команды Владимира Слишковича без поражений в РПЛ до восьми матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 72'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

В прошлом сезоне Слишкович работал в «Спартаке». Под его руководством команда сыграла семь матчей, в которых одержала четыре победы и три раза сыграла вничью.

В первой половине гости создали себе задел в два мяча благодаря голам Ивана Сергеева и Кирилла Печенина. На 68-й минуте самарцы из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч. В компенсированное время Марин оформил дубль и принёс своей команде ничью.

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