Тренер «Динамо» Личка: покажем хороший уровень борьбы и настрой на матч с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о своих ожиданиях от встречи с казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 октября.

— В каком состоянии команда после перерыва на игры сборных?

— Понятно, что для нас это всегда специфический период, потому что в моём распоряжении оставалось всего девять игроков. Ничего страшного, потому что все футболисты, которые были в сборных, получили игровое время. Уверен, что сегодня мы покажем хороший уровень борьбы и настрой на игру. Ждём сегодня более простой игры из-за не лучшего состояния поля.

— Игра пройдёт на нейтральном поле. Даёт ли это преимущество вашей команде?

— Для нас ничего не меняется – мы играем на выезде, так что это, скорее, проблема казанцев.

— В каком сочетании сегодня выйдет линия обороны?

— Все игроки в линии обороны знают свои задачи и то, что они должны делать на поле. Понятно, что одно дело объяснять всё на теории, а другое – реализовывать на поле. Уверен, что всё получится намного лучше, чем в игре с ЦСКА (1:2).

— Сегодня отсутствует Диего Лаксальт. Как будете восполнять его потерю?

— К сожалению, Диего в четверг получил травму на тренировке. У нас есть Фомин, Чавес, Гагнидзе, Бителло, Карраскаль – так что я уверен, что в центре поля всё будет нормально и каждый из них проявит себя с наилучшей стороны. Луис уже хорошо себя чувствует, и хорошо, что он не летал в сборную и работал с оставшимися здесь игроками. В физическом плане у него всё хорошо, — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».