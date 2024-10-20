Игрок «Краснодара» Са: если Сантос получит гражданство РФ, это не будет предательством

Игрок «Краснодара» Виктор Са прокомментировал информацию о том, что бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос в ближайшее время может получить российское гражданство.

– Если это произойдёт, не будут ли бразильцы считать его предателем?

– Конечно, нет. Он в России уже давно и играет на высоком уровне. Ему тут нравится, и его возможная игра за вашу сборную будет лишь опцией для его карьеры, но никак не предательством, — приводит слова Сантоса Metaratings.

Сантос перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2019 года из «Гамбурга». За этот период он принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.