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Игрок «Краснодара» Са: если Сантос получит гражданство РФ, это не будет предательством

Игрок «Краснодара» Са: если Сантос получит гражданство РФ, это не будет предательством
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Игрок «Краснодара» Виктор Са прокомментировал информацию о том, что бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос в ближайшее время может получить российское гражданство.

– Если это произойдёт, не будут ли бразильцы считать его предателем?
– Конечно, нет. Он в России уже давно и играет на высоком уровне. Ему тут нравится, и его возможная игра за вашу сборную будет лишь опцией для его карьеры, но никак не предательством, — приводит слова Сантоса Metaratings.

Сантос перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2019 года из «Гамбурга». За этот период он принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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