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Тренер «Крыльев» Осинькин накричал на команду после упущенной победы над «Оренбургом»

Тренер «Крыльев» Осинькин накричал на команду после упущенной победы над «Оренбургом»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин эмоционально обратился к команде после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 72'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

«Мы между собой здесь вот не разобрались! Слишком много этих эпизодов вылезает. Мы болтать начали. Лишнее болтать начали все! Не объединяемся, не пашем, а между собой… У нас слишком много моментов, где мы отвлекаемся», – сказал Осинькин в видео, которое было опубликовано пресс-службой самарского клуба в социальных сетях.

В первой половине самарцы создали себе задел в два мяча благодаря голам Ивана Сергеева и Кирилла Печенина. На 68-й минуте подопечные Осинькина из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч. В компенсированное время Марин оформил дубль и принёс своей команде ничью.

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