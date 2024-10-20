Тренер «Крыльев» Осинькин накричал на команду после упущенной победы над «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин эмоционально обратился к команде после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Мы между собой здесь вот не разобрались! Слишком много этих эпизодов вылезает. Мы болтать начали. Лишнее болтать начали все! Не объединяемся, не пашем, а между собой… У нас слишком много моментов, где мы отвлекаемся», – сказал Осинькин в видео, которое было опубликовано пресс-службой самарского клуба в социальных сетях.

В первой половине самарцы создали себе задел в два мяча благодаря голам Ивана Сергеева и Кирилла Печенина. На 68-й минуте подопечные Осинькина из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч. В компенсированное время Марин оформил дубль и принёс своей команде ничью.