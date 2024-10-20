«Атлетико» Мадрид одержал волевую победу над «Леганесом» в матче 10-го тура Ла Лиги

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Леганес». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). «Атлетико» Мадрид одержал победу со счётом 3:1.
На 34-й минуте полузащитник «Леганеса» Иван Неу открыл счёт. Ответный мяч «Атлетико» на 69-й минуте забил нападающий Александр Сёрлот. Вывел хозяев вперёд Антуан Гризманн. Окончательный результат в игре на 90+10-й минуте установил снова Сёрлот, оформив дубль во встрече.
После 10 сыгранных матчей «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. «Леганес» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав восемь очков.
- 20 октября 2024
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