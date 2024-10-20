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Нигматуллин: Мусаев создал боеспособный «Краснодар» — критикам пора признать ошибку

Нигматуллин: Мусаев создал боеспособный «Краснодар» — критикам пора признать ошибку
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин после матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3) поделился мнением о командах.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Мусаев сейчас обошёл рекорд прошлогоднего тренера «Краснодара». Конечно, на данный момент пора признать ошибку тем, кто его критиковал. Мусаев создал очень боеспособный коллектив. Хотелось бы, чтобы «Спартаку» не пришлось признавать ошибку о назначении Станковича. Хочется поддержать главного тренера «Спартака». Надеюсь, что он ещё себя покажет и реабилитирует. Но сейчас есть тенденция к работе именно российским специалистам. Надо давать им больше шансов, потому что они на ведущих ролях», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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