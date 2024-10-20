«Динамо» Москва — «Рубин»: Тюкавин реализовал пенальти на четвёртой минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды играют на нейтральном стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 0:1.

На четвёртой минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, реализовав 11-метровый удар.

После 11 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 20 очков.