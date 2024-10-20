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Руслан Нигматуллин объяснил причины поражения «Локомотива» в матче с «Химками»

Руслан Нигматуллин объяснил причины поражения «Локомотива» в матче с «Химками»
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение московского «Локомотива» в матче с подмосковными «Химками». Игра 12-го тура Российской Премьер-Лиги прошла вчера, 19 октября. Железнодорожники уступили со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Локомотив — молодая и яркая команда, набравшая определённый ход. Был перерыв, который не пошёл на пользу. К тому же молодость склонна к определённой нестабильности. Где-то что-то пошло не так. «Химки» обладают неплохими футболистами, они тоже должны были когда-то победить. Видимо, это был их день и Бакаева», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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