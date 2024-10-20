Руслан Нигматуллин объяснил причины поражения «Локомотива» в матче с «Химками»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение московского «Локомотива» в матче с подмосковными «Химками». Игра 12-го тура Российской Премьер-Лиги прошла вчера, 19 октября. Железнодорожники уступили со счётом 0:2.

«Локомотив — молодая и яркая команда, набравшая определённый ход. Был перерыв, который не пошёл на пользу. К тому же молодость склонна к определённой нестабильности. Где-то что-то пошло не так. «Химки» обладают неплохими футболистами, они тоже должны были когда-то победить. Видимо, это был их день и Бакаева», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.