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Игрок «Челси» Коул Палмер объяснил своё празднование

Игрок «Челси» Коул Палмер объяснил своё празднование
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о том, как появилось его празднование. Игрок отмечает забитые мячи, потирая руки и имитируя холод.

«Впервые я отпраздновал гол «холодным» способом в декабре прошлого года в матче против «Лутона», который мы выиграли со счётом 3:2. Это дань уважения моему бывшему товарищу по команде из академии «Сити» Моргану Роджерсу.

Это символизирует радость, страсть и твёрдую решимость в игре, а ещё это забавно, потому что хорошо сочетается с моим именем. Все знают, что это моё празднование. Многие могли бы сделать это, но все знают, что это теперь так делаю только я», — приводит слова Палмера The Telegraph.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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