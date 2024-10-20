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Нигматуллин: поражает отсутствие дисциплины у Рассказова, который лишил «Крылья» победы

Нигматуллин: поражает отсутствие дисциплины у Рассказова, который лишил «Крылья» победы
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимал «Крылья Советов» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 72'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

«Говоря о матче «Оренбург» — «Крылья Советов», иногда поражает отсутствие какой-либо игровой дисциплины. Я имею в виду Рассказова, который в простейшей ситуации подвёл команду, тем самым лишил Самару очень важных очков. «Оренбургу» нужно отдать должное за борьбу до конца. Даже были предпосылки к их победе.

В этом матче выделю Ломаева. «Крылья» не то что не выиграли, а спасли ничью в гостях. Что тоже неплохо в нынешней ситуации. Что касается Слишковича, ему крайне сложно так быстро повлиять на команду», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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