Нигматуллин: поражает отсутствие дисциплины у Рассказова, который лишил «Крылья» победы

Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимал «Крылья Советов» (2:2).

«Говоря о матче «Оренбург» — «Крылья Советов», иногда поражает отсутствие какой-либо игровой дисциплины. Я имею в виду Рассказова, который в простейшей ситуации подвёл команду, тем самым лишил Самару очень важных очков. «Оренбургу» нужно отдать должное за борьбу до конца. Даже были предпосылки к их победе.

В этом матче выделю Ломаева. «Крылья» не то что не выиграли, а спасли ничью в гостях. Что тоже неплохо в нынешней ситуации. Что касается Слишковича, ему крайне сложно так быстро повлиять на команду», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.