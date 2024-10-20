Мбаппе отреагировал на победу Нганну над Феррейрой

Футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу камерунца Фрэнсиса Нганну над бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Континент. Уважайте моего брата Фрэнсиса Нганну. Для Коби», – подписал Мбаппе совместную фотографию с бойцом, добавив эмодзи флага Камеруна.

В ночь на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился крупный вечер смешанных единоборств промоушена PFL. В главном бою Ренан Феррейра встретился с Нганну. Фрэнсис одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде. Он стал чемпионом PFL в тяжёлой весовой категории. После боя Нганну заявил о том, что посвящает победу своему умершему сыну Коби.