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«Может быть, эта ничья закономерна». Слишкович — о матче «Оренбурга» и «Крыльев Советов»

«Может быть, эта ничья закономерна». Слишкович — о матче «Оренбурга» и «Крыльев Советов»
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 72'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

«К сожалению, так игра пошла, особенно первый тайм. Скажем так, мы играли, они забивали. В чём они опасны и над чем мы всю неделю работали — контратаки; к сожалению, мы делали ошибки — это были не индивидуальные ошибки, а ошибки линии. Нам надо работать над этим, исправлять это.

Много работы. Самое главное, мы знаем, где у нас проблемы. Во втором тайме нам было легче из‑за красной карточки у соперника, но всё равно нелегко. Когда девять игроков и вратарь стоят на последних 20 метрах, мы смогли забить два гола. Так что, может быть, эта ничья закономерна», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

В первой половине гости создали себе задел в два мяча благодаря голам Ивана Сергеева и Кирилла Печенина. На 68-й минуте самарцы из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч. В компенсированное время Марин оформил дубль и принёс своей команде ничью.

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали восемь очков в 12 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и находятся на девятой строчке.

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