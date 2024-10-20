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Игнатов — о курсах тренера «Ман Сити» Гвардиолы в РФС: это будет хороший опыт для всех

Игнатов — о курсах тренера «Ман Сити» Гвардиолы в РФС: это будет хороший опыт для всех
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Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился своим мнением о приглашении специалиста «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на проведение тренерских курсов в Российском футбольном союзе (РФС).

– Гвардиола может начать вести тренерские курсы в РФС. Что вы об этом думаете?
– Его имя говорит само за себя. Это будет хороший опыт для всех.

– Что Деян Станкович сказал команде в раздевалке после матча с «Краснодаром» (0:3)?
– К сожалению, я в этот момент отходил и ничего не слышал, — приводит слова Игнатова Metaratings.

Игнатов выступает за «Спартак» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл семь матчей за клуб во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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