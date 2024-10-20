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Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче с «Оренбургом»

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ничейном результате в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 72'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

— До игры вы говорили, что соперник вас удивил составом. В первом тайме вы очень здорово расправились с «Оренбургом». Насколько были готовы?
— Состав — это всё‑таки не стиль игры, не организация. В целом мы представляли, в какой футбол могут играть те игроки, которые есть в наличии. Удаление нам спутало все карты. До удаления достаточно хорошо контролировали игру, но после давление стало очень большим. Учитывая, что количество подач было невероятно высоким, у нас ещё ушёл Фернандо, который помогает в игре в воздухе. Пришлось поменять схему.

В концовке упустили один эпизод, но потом надо отдать должное, потому что могли и проиграть, – сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали восемь очков в 12 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и находятся на девятой строчке.

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