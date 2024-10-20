Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче с «Оренбургом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ничейном результате в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).

— До игры вы говорили, что соперник вас удивил составом. В первом тайме вы очень здорово расправились с «Оренбургом». Насколько были готовы?

— Состав — это всё‑таки не стиль игры, не организация. В целом мы представляли, в какой футбол могут играть те игроки, которые есть в наличии. Удаление нам спутало все карты. До удаления достаточно хорошо контролировали игру, но после давление стало очень большим. Учитывая, что количество подач было невероятно высоким, у нас ещё ушёл Фернандо, который помогает в игре в воздухе. Пришлось поменять схему.

В концовке упустили один эпизод, но потом надо отдать должное, потому что могли и проиграть, – сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали восемь очков в 12 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и находятся на девятой строчке.