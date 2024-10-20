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«Рубин» — «Динамо» Москва: Артур Гомес реализовал второй пенальти гостей на 38-й минуте

«Рубин» — «Динамо» Москва: Артур Гомес реализовал второй пенальти гостей на 38-й минуте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4'     0:2 Артур – 38'     0:3 Бальбуэна – 62'     0:4 Гладышев – 89'    

На четвёртой минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте форвард Артур Гомес реализовал второй пенальти бело-голубых.

После 11 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 20 очков.

Календарь РПЛ
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