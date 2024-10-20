«Ливерпуль» — «Челси»: команды обменялись голами в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Матч начался в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:1.

На 29-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт нападающий «Челси» Николас Джексон, которому ассистировал полузащитник Мойсес Кайседо. На 51-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс вывел свою команду вперёд с паса Салаха.

В последний раз эти команды встречались между собой в феврале этого года в финале Кубка английской лиги. Тогда победу с минимальным счётом одержал «Ливерпуль"

На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков в семи встречах. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.