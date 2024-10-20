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Нигматуллин: хочется видеть, как «Спартак» конкурирует с «Краснодаром», а не 0:3 дома

Нигматуллин: хочется видеть, как «Спартак» конкурирует с «Краснодаром», а не 0:3 дома
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«К большому сожалению, как человек, поддерживающий «Спартак», разочарован тем, что происходит. Хочется видеть «Спартак», который конкурирует с «Краснодаром», а не в пух и прах проигрывает дома. 0:3 — это не поражение в равной игре», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

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