Нигматуллин: хочется видеть, как «Спартак» конкурирует с «Краснодаром», а не 0:3 дома

Бывший футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

«К большому сожалению, как человек, поддерживающий «Спартак», разочарован тем, что происходит. Хочется видеть «Спартак», который конкурирует с «Краснодаром», а не в пух и прах проигрывает дома. 0:3 — это не поражение в равной игре», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.