Денис Глушаков: «Динамо» нестабильно, но за тройку побьются

Российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать что-то по «Динамо». Эта команда выстрелила на эмоциях в новом сезоне для Лички. В том году и у Тюкавина шла игра. В этом сезоне, может, не так ярко играет, как в том. Есть нестабильность. Но думаю, что за тройку побьются. Они конкурентоспособные», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 11 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.