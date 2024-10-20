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Денис Глушаков: «Динамо» нестабильно, но за тройку побьются

Денис Глушаков: «Динамо» нестабильно, но за тройку побьются
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Российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать что-то по «Динамо». Эта команда выстрелила на эмоциях в новом сезоне для Лички. В том году и у Тюкавина шла игра. В этом сезоне, может, не так ярко играет, как в том. Есть нестабильность. Но думаю, что за тройку побьются. Они конкурентоспособные», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 11 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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