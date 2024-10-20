Червиченко: Станкович показывает результат хуже, чем Абаскаль, — какая борьба за золото?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«О какой борьбе «Спартака» за золото можно говорить? Команда после 12 матчей имеет отрыв уже 11 очков. По-моему, они идут на одно очко хуже прошлогоднего результата — полностью обматерённого сезона. Станкович показывает результат хуже, чем Абаскаль. О чём речь?

Было удивительно смотреть, как совсем недавно его нализывали, зацеловывали — целое пиршество ему строили с тортом и подарками. Я прям смотрел и думал: «Господи, что за бред?» В конце сезона что, за упокой ему будете петь?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.