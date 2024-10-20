Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев: делаю всё, чтобы оказаться в сборной России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о возможном вызове в национальную команду России.

– Вы неплохо провели последние игры за клуб. Есть шанс попасть в сборную?

– Не знаю. Нужно спрашивать у Виталия Витальевича Кафанова (Кафанов является тренером вратарей сборной России. — Прим. «Чемпионата»). Я делаю всё, чтобы там оказаться. Это как минимум, — приводит слова Агкацева Metaratings.

Станислав Агкацев сыграл 12 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Вратарь чёрно-зелёных пропустил пять мячей и в восьми встречах сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 2 млн.