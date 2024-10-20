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Гави признался, какие эмоции испытывал после разрыва «крестов»

Гави признался, какие эмоции испытывал после разрыва «крестов»
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20-летний полузащитник «Барселоны» Гави рассказал о том, что он чувствовал, когда получил тяжёлую травму колена.

«Мне было ясно, что у меня что-то случилось с коленом. Это было очень тяжело, потому что, когда это происходит, ты думаешь о многом: что будет с тобой в течение сезона, какую боль ты будешь испытывать… В этот момент ты думаешь только о том, что хочешь играть. Это тяжело, но я старался справиться с этим наилучшим образом. Я всегда был таким и останусь таким же, что бы ни случилось, какие бы травмы ни были. Это внутри меня, и я не собираюсь это менять», – приводит слова Гави Barca Universal в социальной сети.

Гави не выходил на футбольное поле с 19 ноября 2023 года, когда он разорвал крестообразную связку в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 с Грузией (3:1). Ранее он был включён в заявку сине-гранатовых на матч 10-го тура испанской Примеры с «Севильей», который состоится сегодня и начнётся в 22:00 мск.

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