Гави раскрыл, что ему сказал Хави после разрыва крестообразной связки колена

20-летний полузащитник «Барселоны» Гави рассказал о поддержке со стороны тренеров и товарищей по команде после того, как он получил травму колена.

«С первого дня тренер и тренерский штаб посоветовали мне сохранять спокойствие. Хави дал мне много спокойствия. Он сказал мне, что у него была такая же травма и он вернулся лучше. Я чувствовал большую поддержку со стороны товарищей по команде и благодарю их всех; если бы не они...» – приводит слова Гави Barca Universal в социальной сети.

Хави после минувшего сезона покинул должность главного тренера каталонского клуба.

Гави не выходил на футбольное поле с 19 ноября 2023 года, когда он разорвал крестообразную связку в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 с Грузией (3:1). Ранее он был включён в заявку сине-гранатовых на матч 10-го тура испанской Примеры с «Севильей», который состоится сегодня и начнётся в 22:00 мск.