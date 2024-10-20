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Результаты матчей Бундеслиги 20 октября

Результаты матчей Бундеслиги 20 октября
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Сегодня, 20 октября, прошли матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 20 октября:

«Хольштайн Киль» — «Унион» Берлин — 0:2;
«Вольфсбург» — «Вердер» — 2:4.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 17 очков после семи матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», заработавший также 17 очков. Третье место с 15 очками занимает «Фрайбург». В зоне вылета располагаются «Бохум» (1), «Хольштайн Киль» (2), «Санкт-Паули» (4).

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