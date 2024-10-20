Игрок «Динамо» Мх Шумахов оценил уровень РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов поделился впечатлением от уровня футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Ожидания оправдались на 100 процентов. Уровень футбола здесь высок, инфраструктура — топ. У каждой команды есть свои болельщики, все как-то по-разному поддерживают свои команды, атмосфера в РПЛ другая. В Первой лиге было такое, что на какой-то из гостевых матчей пришло всего 100 человек», — приводит слова Шумахова «РБ Спорт».

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», у которого 30 очков после 12 матчей.

Шумахов в этом сезоне сыграл за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.