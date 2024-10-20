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Московское «Динамо» разгромило «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ в Нижнем Новгороде

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Динамо» одержало победу со счётом 4:0.

На четвёртой минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте форвард Артур Гомес реализовал второй пенальти бело-голубых. Довёл счёт до разгромного на 62-й минуте защитник Фабиан Бальбуэна. Окончательный результат в игре установил Ярослав Гладышев — 4:0.

После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.